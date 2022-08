Planet Hulk: Worldbreaker, primi dettagli sul sequel firmato da Greg Pak

Nel febbraio del 2006 veniva pubblicato negli Stati Uniti d’America il primo volume di una delle serie targate Marvel Comics che sarebbe presto diventata una pietra miliare dei comics odierni: Planet Hulk. A sedici anni di distanza la Casa delle Idee ha finalmente annunciato il sequel Worldbreaker, che segna il ritorno dell’autore Greg Pak.

Accompagnato da Manuel Garcia, illustratore attualmente coinvolto nella produzione di Devil’s Reign, Pak porterà i lettori in una storia ambientata 1000 anni nel futuro rispetto agli eventi narrati nel racconto originale, ma che vedrà nuovamente il pianeta Sakaar come luogo principale.

Di seguito riportiamo la presentazione ufficiale di Marvel Comics: “considerato come un capolavoro moderno della Marvel, Planet Hulk racconta le avventure di Hulk sul pianeta alieno Sakaar, dove è stato esiliato dagli Illuminati. La storia ebbe un impatto cruciale su Hulk, che risuona ancora oggi e capace di dare vita a spin-off e adattamenti. Ora, la saga continua. Proiettata 1000 anni nel futuro, una giovane donna dalla carnagione verde si reca su Sakaar alla ricerca della leggendaria Cicatrice Verde, per chiederle aiuto per salvare suo fratello da un gruppo di cultisti.”

Alla descrizione seguono diverse domande, come quale Hulk troverà la ragazza protagonista, e soprattutto se si rivelerà il salvatore Sakaarson, o il temuto Worldbreaker. Una sinossi che si svilupperà nel corso di cinque volumi a partire dal 30 novembre 2022, data d’uscita del primo albo di cui potete già osservare la splendida cover firmata da Carlo Pagulayan in calce.