Planet Manga, gli annunci della casa editrice a Lucca Comics and Games 2022

Inizia Lucca Comics and Games 2022, la manisfestazione dedicata al fumetto, agli anime e manga, ai videogiochi e a tutto il mondo nerd più famosa d'Italia e tra le più popolari e frequentate d'Europa. Qui le case editrici si radunano per fare gli annunci più succosi per l'anno a a venire, e anche Panini Comics partecipa.

Mentre partecipa Atsushi Okubo, che promuove la nuova edizione di Soul Eater, ci sono anche le rivelazioni dei manga che arriveranno in futuro. Ecco gli annunci di Planet Manga a Lucca Comics and Games 2022:

Heart Gear di Tsuyoshi Takani (autore di Black Torch), avrà un'uscita bimestrale, 4 volumi in corso, edicola e fumetteria, a febbraio;

The Witch and the Beast di Kousuke Sakata, 10 volumi in corso, fumetteria e online, a febbraio;

Parno Graffiti di Paru Itagaki, volume unico, fumetteria e online, a febbraio;

Duranki di Kentaro Miura e Studio GAGA , volume unico, fumetteria e online, a febbraio;

, volume unico, fumetteria e online, a febbraio; Skeleton Knight in Another World di Enki Hakari, KeO e Akira Sawano, 11 volumi in corso, fumetteria e online, probabilmente cadenza mensile da febbraio;

Sakura, Saku di Io Sakisaka (autrice di Ao Haru Ride), 5 volumi in corso, edicola e fumetteria, a febbraio;

Nenkin Ningen Hitomoji di Motoro Mase, 4 volumi completa, fumetteria e online, a marzo;

Wind Breaker di Nil Satoru, 9 volumi in corso, fumetteria e online, a marzo;

Fullmetal Alchemist 20th Anniversary Book di Hiromu Arakawa , volume unico, fumetteria e online, a marzo;

, volume unico, fumetteria e online, a marzo; Chainsaw Man stagione 2 di Tatsuki Fujimoto , in corso, a marzo 2023 si riprenderà con il volume 12;

, in corso, a marzo 2023 si riprenderà con il volume 12; Saint Seiya The Lost Canvas - Il mito di Hades Bangaihen di Shiori Teshirogi, volume unico, fumetteria e online, a marzo;

Saint Seiya The Lost Canvas - Il mito di Hades Nuova Edizione di Masami Kurumada e Shiori Teshirogi, 25 volumi conclusa, edicola e fumetteria, ad aprile. La serie sarà un rifacimento con un adattamento fedele;

di Masami Kurumada e Shiori Teshirogi, 25 volumi conclusa, edicola e fumetteria, ad aprile. La serie sarà un rifacimento con un adattamento fedele; True Beauty di Yeongyl, webtoon in corso con 12 volumi, fumetteria e online, ad aprile;

Banana Fish Rebirth di Akimi Yoshida, volume unico, fumetteria e online, ad aprile;

Yasha di Akimi Yoshida, 12 volumi concluso, fumetteria e online, ad aprile;

Evol di Atsushi Kaneko , 4 volumi in corso, fumetteria e online, a maggio;

, 4 volumi in corso, fumetteria e online, a maggio; Kei x Yaku - Dangerous Buddy di Yoshie Kaoruhara, 8 volumi in corso, fumetteria e online, a maggio;

Jumbo Max di Tsutomu Takahashi , 6 volumi in corso, fumetteria e online, a marzo;

, 6 volumi in corso, fumetteria e online, a marzo; Guitar Shop Rosie di Tsutomu Takahashi, 1 volume in corso, fumetteria e online, a marzo;

Black Box di Tsumotu Takahashi, 6 volumi concluso, fumetteria e online, a settembre;

Deadpool Samurai di Sanahiro Kasama e Hikaru Uesugi , 2 volumi concluso, edicola e fumetteria, febbraio. Ci sarà anche un'anteprima gratuita in occasione del Free Comics Day;

, 2 volumi concluso, edicola e fumetteria, febbraio. Ci sarà anche un'anteprima gratuita in occasione del Free Comics Day; Secret Reverse di Kazuki Takahashi, volume unico, fumetteria e online, giugno;

Marmalade Boy Kanzenban di Wataru Yoshizumi , 6 volumi concluso, fumetteria e online, febbraio;

, 6 volumi concluso, fumetteria e online, febbraio; Marmalade Boy Little Nuova Edizione di Wataru Yoshizumi, 7 volumi concluso, fumetteria e online, in autunno 2023;

Moonlight Mile Shinsouban di Yasuo Ohtakagi, 5 volumi in corso, fumetteria e online, febbraio;

Billy Bat di Naoki Urasawa, 20 volumi conclusa, fumetteria e online, in autunno 2023 con un'edizione molto importante, verrà lanciato a Lucca Comics and Games 2023;

Diversi autori famosi anche per Planet Manga, con nomi già conosciuti e nuove realtà come l'isekai Skeleton Knight in Another World. Uscirà anche Beast Complex 3 a breve, ultimo volume che resta per completare l'universo di Beastars. Duranki sarà presentato insieme a un numero particolare della collection di Berserk.