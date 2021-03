Planet Manga, gli annunci di marzo si concludono: l'ultima sorpresa è Toilet Stories

Planet Manga ha scoperto le proprie carte, svelando anche l'ultimo dei quattro annunci "segreti" riservati alle nuove serie disponibili da questa estate. Dopo Blue Lock, la nuova edizione di City Hunter e Alice in Wonderland, tutti in uscita a luglio, arriva anche Toilet Stories di Asami Hyogetsu, disponibile dal mese di settembre.

Planet Manga ha anticipato l'uscita della raccolta nella giornata di ieri, 23 marzo 2021, pubblicando un immagine ritraente un water. Considerando che Toilet-Bound Hanako-kun, l'unico manga associabile ad un'immagine simile, è edito in Italia da J-Pop, la nostra ipotesi è stata l'arrivo in Italia dell'Artbook di Vagabond, intitolato appunto Water (Acqua).

La casa editrice invece è riuscita a sorprenderci annunciando Toilet Stories, una light novel che viene descritta come una "raccolta di divertentissime storie meditative da gabinetto, della durata perfetta per tutte le... sedute meditative!". Le quattro novità annunciate nel corso della settimana comunque non sono che la punta dell'iceberg, visto che Panini e Planet Manga hanno promesso più volte tantissime altre uscite previste per il 2021.

E voi cosa ne pensate? Recupererete una di queste quattro opere? Fateci sapere qual è quella che vi interessa di più nella sezione commenti! Noi intanto vi salutiamo consigliandovi di dare un'occhiata alle migliori serie comics dedicate a Falcon & Winter Soldier, i due protagonisti della nuova serie Marvel trasmessa su Disney Plus.