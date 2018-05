Planet Manga annuncia l'anime comic di Mary e il Fiore della Strega dello Studio Ponoc!

Nel mese di giugno Lucky Red porterà nelle sale cinematografiche italiane Mary e il Fiore della Strega, il primo film dello Studio Ponoc diretto da Hiromasa Yonebayashi. Per l'occasione, nelle settimane successive, Planet Manga pubblicherà l'anime comics del film prodotto dalla neo divisione dello Studio Ghibli!

Lo ha annunciato l'editore nelle ultime ore, a pochi giorni dalla conferenza di Planet Manga e Panini Comics tenutesi durante il Napoli Comicon 2018. L'anime comic di Mary e il Fiore della Strega uscirà nel mese di luglio, ma ancora non ne conosciamo la data specifica di arrivo sui nostri scaffali, che sarà annunciata sicuramente dall'editore nelle prossime settimane.

Mary e il Fiore della Strega è il primo film di Studio Ponoc, una nuova branca dello Studio Ghibli in cui ne sono confluiti diversi animatori e producer tra i quali Hiromasa Yonebayashi, regista della pellicola; Yonebayashi ha già firmato pellicole targate Ghibli di grande successo come Arrietty: Il mondo segreto sotto il pavimento e Quando c'era Marnie, ma negli anni ha lavorato come animatore a capolavori come La Principessa Mononoke, La Città Incantata, I Racconti di Terramare e tanti altri.

Mary e il Fiore della Strega è tratto da un romanzo della scrittrice britannica Mary Stewart, intitolato La piccola scopa. Il film, dopo la release nei cinema nipponici l'8 luglio 2017, arriverà in Italia grazie a Lucky Red nel mese di giugno per un evento speciale. Durante il Napoli Comicon 2018 la pellicola era disponibile per un'anteprima nazionale esclusiva: noi l'abbiamo visionata e nei prossimi giorni pubblicheremo la recensione.

Leggerete anche l'anime comic di Mary e il Fiore della Strega?