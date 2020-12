Planet Manga annuncia i cofanetti di Berserk e L'Attacco dei Giganti, ecco quando arrivano

In Occidente, ma soprattutto nel nostro Paese, Berserk e L'Attacco dei Giganti sono estremamente apprezzati e detengono sul suolo nazionale una discreta popolarità. Proprio in virtù del suo successo Planet Manga, che detiene le licenze di entrambi i titoli, ha annunciato l'uscita imminente dei cofanetti.

Nonostante la lenta serializzazione di Berserk, il capolavoro di Kentaro Miura ha avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo grazie a una storia emozionante e accompagnata da uno stile artistico dalla bellezza con pochi eguali. L'epopea di Hajime Isayama, invece, è riuscita a raccogliere una sempre più grossa fetta di pubblico grazie alla trama avvincente in grado di rendere stimolanti sia i combattimenti che le sequenze prettamente politiche. A tal proposito, l'Attacco dei Giganti sta per finire e si concluderà presumibilmente con il capitolo 138.

Ad ogni modo, nelle scorse ore Planet Manga ha annunciato una piacevole sorpresa per i fan, ovvero l'imminente uscita del primo cofanetto di Berserk e de l'Attacco dei Giganti contenenti i primi 5 volumi. I cofanetti saranno entrambi disponibili dal 24 dicembre, mentre la seconda uscita, con i volumi dal 6 al 10, usciranno più tardi a causa di alcuni slittamenti. Potete già preordinare le vostre uscite d'interesse sul sito ufficiale di Planet Manga.

E voi, invece, siete interessati a questi cofanetti speciali? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.