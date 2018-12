Planet Manga annuncia la chiusura della collana Naruto Color

Come un fulmine a ciel sereno, l’editore italiano Planet Manga (Panini Comics) ha annunciato attraverso i propri canali social che Naruto Color si concluderà con l’uscita dei prossimi due volumetti.

Consultabile in calce all’articolo, il messaggio dell’editore ci rammenta che il 53° volumetto sarà disponibile in edicola e fumetteria a partire dal 3 gennaio 2019, mentre il 54° numero verrà pubblicato il 17 gennaio. Curiosamente, tuttavia, il messaggio suggerisce ai lettori di rimanere in ascolto, “perché le avventure di Naruto e dei suoi amici non finiscono qui!”.



Dal momento che i volumi 53 e 54 dell’edizione Color corrispondo al 27° tankobon di Naruto, la collana si concluderà al termine della prima parte dell’opera, ossia dopo lo contro fra Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. Considerando che l’editore aveva annunciato in precedenza che avrebbe pubblicato a colori l’intera storia di Naruto, è assai probabile che la conclusione di Naruto Color sia soltanto momentanea.



La collana targata Planet Manga potrebbe invero ripartire in futuro, così come l’editore potrebbe lanciarne una nuova, dedicata interamente alle vicende raccontate nel secondo atto dell’opera - quello da cui è stato appunto tratto l’adattamento televisivo di Naruto Shippuden.

In attesa di conoscere i piani futuri dell'editore, siete a favore di quest'interruzione o avreste preferito continuare a seguire le avventure a colori del giovane Naruto Uzumaki?