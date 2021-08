Planet Manga annuncia Dai Dark, la nuova opera dall'autrice di Dorohedoro

Sulla propria pagina Facebook ufficiale, Planet Manga, etichetta di Panini Comics, ha svelato in anteprima Dai Dark, la nuova opera di Q Hayashida. Il manga dell'autrice di Dorohedoro, serializzato in terra madre a partire dal marzo 2019, arriverà presto in Italia; ecco i primi dettagli.

"Q Hayashida, autrice di Dorohedoro ci trascina in un viaggio nelle tenebre dello spazio profondo. Horro e dark humero caratterizzano la vita del protagonista, ricercato da mezzo universo perché le sue ossa possono esaudire qualsiasi desiderio, perfino quello di diventare il dominatore assoluto di ogni cosa. Come sopravvivere? Trovando chi gli ha fatto questo".

Dai Dark segue dunque le vicende di Zaha Sanko, un ragazzo che vive continuando a lottare e fuggire a causa della sua oscura fama. Aiutato solamente dal suo compagno robot Avakian, capace di trasformarsi in uno zaino, l'unico obiettivo del protagonista è quello di poter vivere finalmente in pace.

Stando a quanto riferito da Planet Manga, ulteriori informazioni sull'opera di Q Hayashida verranno rivelate sulla prossima anteprima dell'editore. Cosa ne pensate dell'arrivo nel nostro Paese di questo manga? Lo acquisterete o lo lascerete sullo "scaffale"? In precedenza, Planet Manga ha annunciato Assassins's Creed China, manga tratto dal videogioco Ubisoft, e Planet of the Fools, di Hiroki Endo.