Planet Manga annuncia Nana Mobile Book Reloaded Edition: uscita fissata per giugno

Due anni fa Planet Manga annunciava il ritorno di Nana, il leggendario manga di Ai Yazawa oggi disponibile nelle fumetterie italiane in una nuova edizione "Reloaded". Nel caso in cui foste fan delle serie, sarete felici di sapere che presto potrete mettere le mani anche sul Fanbook "Nana Mobile Book", visto che l'editore ne ha appena annunciato il ritorno.

Il Fanbook prenderà il nome di Nana Mobile Book Reloaded Edition, e come suggerisce il nome farà parte della nuova edizione distribuita da Planet Manga a partire dal 2019. Per questa ragione, la casa editrice ha annunciato che il libro sarà disponibile esclusivamente acquistando il secondo cofanetto dell'edizione omonima, che includerà i Volumi dal 13 al 21. In calce potete dare un'occhiata al post con tutti i dettagli.

Le sorprese di Planet Manga comunque non si fermano qui. L'editore ha infatti intenzione di annunciare nuove serie nel corso della settimana, e il Fanbook di Nana non è che l'antipasto di tutto ciò che vedremo nei prossimi giorni. A proposito di novità, approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che pochi giorni fa è stata anche presentata nuova edizione di Death Note, sempre in uscita a giugno.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo Fanbook? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!