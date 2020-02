Planet Manga annuncia Naruto il Mito - 20th Anniversary Edition

Oltre venti anni fa fece la sua comparsa nel catalogo di Weekly Shonen Jump Naruto, un manga dell'esordiente Masashi Kishimoto. All'epoca l'autore aveva sulle spalle solo qualche capitolo autoconclusivo, eppure la sua serie riscosse velocemente il parere positivo dei lettori, diventando nel giro di qualche anno un proprio pilastro della Shueisha.

Il primo volume di Naruto esordì nelle fumetterie nipponiche il 3 marzo 2000. In Italia fu portato da Panini Comics sotto l'etichetta Planet Manga che lo pubblicò il 3 aprile 2003. La casa editrice modenese ha però annunciato il ritorno del primo volume con un'edizione limitata.

Tramite i propri social, Planet Manga ha rivelato che domani 20 febbraio esordirà nelle fumetterie italiane Naruto il Mito - 20th Anniversary Edition, un volume ad edizione limitata che riproporrà le avventure del primo tankobon del ninja biondo. La copertina, come potete vedere in calce, sarà in bianco e nero e recherà un disegno preparato dal mangaka Masashi Kishimoto per celebrare i venti anni della sua opera.

Naruto ancora oggi è una delle opere più importanti del panorama fumettistico nipponico. La storia del suo mondo è in proseguimento con Boruto: Naruto Next Generations, sempre edito in Italia da Planet Manga, e ancora oggi i fan celebrano l'opera originale tramite vari cosplay dedicati a personaggi come Orochimaru e Kurenai.