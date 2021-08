Planet Manga annuncia Planet of the Fools: il manga di Hiroki Endo arriva presto in Italia

Planet of the Fools, il manga del 2019 di Hiroki Endo serializzato su Monthly Shonen Magazine di Kodansha, arriverà presto in Italia grazie a Planet Manga, secondo quanto rivelato pochi istanti fa dalla casa editrice. La serie debutterà a ottobre con il primo Volume, e maggiori dettagli sulla pubblicazione saranno condivisi nel prossimo numero di Anteprima.

Planet of the Fools è un manga scritto e illustrato da Hiroki Endo, già autore di Eden: It's an Endless World! e Meltdown. L'opera è in corso di serializzazione dal 6 agosto 2019 in Giappone, con il primo Volume pubblicato il 9 dicembre dello stesso anno. Oggi la serie conta 5 Volumi pubblicati, con un sesto in uscita nel corso del mese corrente.

Planet of the Fools è un manga fantasy/sci-fi ambientato in un pianeta chiamato Slars, dove coesistono gli indigeni Slarsiani e gli alieni terrestri, tra cui non corre buon sangue. Shinta, il protagonista, è un discendente di ambo le razze, e per questa ragione viene evitato da tutte e due le fazioni. Un giorno, però, il ragazzo si ritrova al centro di un conflitto riguardante la "Regalia", che possiede dei misteriosi poteri magici.

Il primo Volume di Planet of the Fools debutterà ad ottobre e sarà composto da tre capitoli per un totale di circa duecento pagine. Prezzo e ulteriori dettagli saranno rivelati nella prossima checklist di Anteprima.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa questo manga? Ditecelo nei commenti, e nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità firmate Panini, vi rimandiamo alle ultime novità manga del 2021.