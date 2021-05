Planet Manga annuncia Platinum End: Discovery Edition, il Volume 1 è preordinabile a 1€

Anteprima 357, ultimo numero del catalogo di uscite di Panini Comics, conferma che la distribuzione di Platinum End volgerà al termine nel mese di luglio 2021. In occasione della pubblicazione del quattordicesimo e ultimo Volume, la casa editrice ha annunciato l'arrivo di una nuova edizione disponibile dallo stesso mese, denominata Platinum End: Discovery Edition.

La nuova edizione di Platinum End è preordinabile presso la vostra fumetteria di fiducia entro il 31 maggio 2021 al prezzo speciale di un euro, e sarà caratterizzata da una nuovissima Cover. Al momento non sappiamo se anche i Volumi successivi avranno una copertina originale o se si tratta di una tantum, ma il prezzo di lancio è indubbiamente incentivo sufficiente per valutare l'acquisto.

Platinum End è un manga del 2015 scritto da Tsugumi Oba e disegnato da Takeshi Obata, coppia che molti di voi ricorderanno per Death Note e Bakuman. L'opera si è conclusa il 4 gennaio 2021 in Giappone, e si compone di 57 capitoli suddivisi in 14 Volumi. Planet Manga ha iniziato la distrubuzione in Italia nel novembre del 2017, pubblicando le raccolte a cadenza bimestrale.

E voi cosa ne dite? Recupererete Platinum End: Discovery Edition? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui foste indecisi invece, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Platinum End Volume 1.