Planet Manga annuncia le prossime novità: da Urasawa, Nana a Jobless Reincarnation

Planet Manga continua la sua campagna di acquisizioni per arricchire il proprio catalogo e dopo la kanzenban di 20th Century Boys arrivano in Italia altri importanti titoli tra cui la splendida graphic novel del maestro Naoki Urasawa intitolata "Mujirushi: Il segno dei sogni". Ma non è l'unico titolo in dirittura d'arrivo.

Tra i titoli più attesi spicca sicuramente il romanzo grafico sopracitato che l'editore descrive con la nota che qui segue: "Se la vita ti mette al tappeto, non disperare: devi solo saper cogliere i segni giusti e trovare la strada per realizzare i tuoi sogni. Mujirushi - Il segno dei sogni è il nuovo attesissimo romanzo grafico di Naoki Urasawa (20th Century Boys, Monster, Pluto, Asadora!), realizzato in collaborazione con il Museo del Louvre di Parigi. La storia fonde lo stile narrativo del maestro con l’ambientazione francese e con alcuni riferimenti propri della cultura pop giapponese: rimanda infatti a un famoso fumetto comico giapponese, Osomatsu-kun di Akatsuka Fujio".

Planet Manga incara la dose con serie molto apprezzate nel Bel Paese e alcuni fenomeni del momento tra cui:

Nana : Torna finalmente disponibile anche Nana Mobile, in una nuova edizione riveduta e corretta, il fanbook introvabile di Ai Yazawa. Tanti i contenuti speciali pensati per completare al meglio l’esperienza di lettura di una serie che ha segnato un’epoca: schede dei personaggi, disegni inediti, bozzetti, illustrazioni a colori, un’intervista esclusiva all’autrice e molto altro. In allegato, inoltre, i fantastici adesivi di Nana. Il volume è acquistabile con il cofanetto numero 2 di Nana Reloaded Edition. Il cofanetto può essere acquistato sia pieno (fanbook + nn. 13/21 di Nana) oppure vuoto con solo il fanbook e lo spazio per contenere i volumi;

Jobless Reincarntion arriva in Italia a giugno con il primo volume dell'adattamento manga: Ha solo tre anni, ma lancia incantesimi meglio di un adulto… Qual è la verità? Prima di reincarnarsi in un mondo dominato dalla magia, Rudeus era un NEET trentaquattrenne. Immolatosi per salvare una ragazza, ora ha la possibilità di vivere una nuova vita: riuscirà a non sprecarla?

Non può mancare infine il genio di Inio Asano: Come può un mangaka quarantenne sopravvivere all’inedia e all’inesorabile logoramento della quotidianità? E come può un mangaka esordiente evitare di esporsi a pessime figure nel corso di una cena organizzata dalla casa editrice? Inio Asano cerca una risposta a queste e ad altre domande in Diario di un mangaka, un saggio-diario-romanzo imperdibile per tutti gli appassionati di fumetto giapponese;

E voi, invece, a quali di questi titoli siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.