Planet Manga annuncia il ritorno di Monster Deluxe: il Volume 2 è ora disponibile online

Il secondo Volume di Monster Deluxe, l'ultima edizione italiana del capolavoro di Naoki Urasawa, è finalmente tornato disponibile dopo la terza ristampa, ed è ora acquistabile sullo store online di Panini Comics. Planet Manga ha annunciato che il Volume sarà disponibile anche in fumetteria dal 20 maggio, e che i Volumi 3 e 4 arriveranno a giugno.

Monster Deluxe è la classica versione che ormai tutti conoscete, con 9 Volumi da circa 400 pagine invece dei soliti 18, tutti disponibili all'acquisto con un price tag di €13,20. Il manga sta andando letteralmente a ruba, quindi se siete interessati ad aggiungerlo alla vostra collezione vi suggeriamo di farvi scappare l'occasione.

Monster è un manga serializzato dal 1994 al 2001 su Big Comic Original di Shogakukan, ritenuto da molti come uno dei migliori manga thriller di tutti i tempi. Panini Comics ha portato l'opera in Italia nel 2003, e descrive così la sinossi: "Ambientato in Germania, con eventi che hanno luogo sia prima che dopo la caduta del muro di Berlino, Monster è un thriller estremamente coinvolgente, dalla trama molto complessa. La narrazione di altissimo livello vi terrà incollati fino all'ultima pagina, e vi farà scoprire i misteri di un'epoca che non è riuscita ad affrancarsi del tutto dagli orrori della guerra. Il neurochirurgo Kenzo Tenma, trasferitosi dal Giappone a Düsseldorf per motivi di lavoro e studio, si troverà a salvare la vita alla persona sbagliata, e sarà coinvolto in una serie di omicidi violenti e inarrestabili".

E voi cosa ne dite? Siete interessati alla nuova edizione di Monster? Ditecelo nei commenti! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che oltre ai Volumi 3 e 4 dell'opera, a giugno arriveranno anche altri due manga tanto attesi, ovvero Mashoku Tensei: Jobless Reincarnation e I viaggi della strega: The Journey of Elaina.