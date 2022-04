Planet Manga annuncia la steelbox collection di Nana

Arriva un importante annuncio per tutti i collezionisti e per i fan di Ai Yazawa. Sui propri social network ufficiali, Planet Manga ha presentato un altro pezzo della collana "The best of". Nei prossimi giorni, debutta una nuova, ricercatissima steelbox dedicata a Nana!

La prima steelbox dell'anno di Planet Manga è stata Black Butler. A distanza di qualche tempo dal suo arrivo, l'etichetta dedicata ai fumetti giapponesi di Panini Comics ne ha presentata un'altra. Protagonista del "The best of Planet Manga" del mese di aprile sarà Nana, l'intramontabile shojo cult dell'autrice Ai Yazawa.

L'appuntamento con la steelbox collection di Nana è fissato per il 26 aprile alle ore 10 in punto. L'editore ha precisato che, onde evitare inconvenienti e disagi, i clienti potranno ordinare un massimo di due copie per acquisto. All'interno del cofanetto da collezione in metallo, gli acquirenti dovrebbero trovare, come di consueto, la variant del primo volume dell'opera, un magnete e una cartolina. Vi ricordiamo che con Planet Manga arriverà anche la Discovery Edition di Boruto.

La serializzazione di Nana è cominciata oltre due decadi or sono, nel 2000, ma a causa di gravi problemi di salute della mangaka, ha subito diverse brusche interruzioni. Tutt'oggi, la serie è stata messa in pausa. In Italia, è pubblicato da Planet Manga dal 2002. Nel 2020, è arrivata una prestigiosa Reloaded Edition.