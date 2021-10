Planet Manga annuncia Touch Me! e I Nuovi Viaggi di Emanon - Encore

Cominciano i primi annunci per dicembre 2021, mese di feste, regali, ma anche passione e mistero, grazie alle due novità di casa Planet Manga. L’etichetta di casa Panini Comics ha infatti rivelato che, entro la fine dell’anno, arriveranno Touch Me!, nominata tra i migliori Boys Love del 2020, e I Nuovi Viaggi di Emanon - Encore.

Con delle anteprime pubblicate sui propri profili social network ufficiali, Planet Manga ha cominciato a stuzzicare i lettori suggerendo possibili regali natalizi. Il primo annuncio dell’editore per dicembre 2021 è Touch Me! di Yoshimi Touda. Atteso da tutti gli appassionati di boys love, quest’opera segue la storia d’amore tra Niimi e Sawane, nata quasi per gioco tra i banchi di scuola. In due volumi, trascinerà i lettori in un turbinio di passione ed emozioni.

Altro grande annuncio è I Nuovi Viaggi di Emanon – Encore, volume che prosegue la storia di Emanon da dove si era interrotta. Di Shinji Kajio e Kenji Tsuruta, è il sequel della trilogia Le Memorie di Emanon, I Viaggi di Emanon e I Nuovi di Viaggi di Emanon. In questo nuovo volume, i lettori accompagneranno la ragazza nella sua rinascita perpetua attraverso i secoli, scoprendo il suo vissuto e gli incontri sul suo cammino, tra viaggi nel tempo e vecchie, e nuove amicizie. In attesa dell’uscita, la community ha chiesto la ristampa dei volumi precedenti, che come già rivelato ci sarà, e un box che raccoglie l’intera avventura di Emanon.

In ultimo, Planet Manga ha mostrato la splendida variant cover di Moriarty the Patriot 14, in uscita sempre il prossimo dicembre. Vi lasciamo infine ricordandovi i primi annunci Planet Manga per il 2022.