Planet Manga annuncia uno speciale omnibus commemorativo di Paradise Kiss

In occasione del ventesimo anniversario di Paradise Kiss, ossia una delle opere più apprezzate dell’autrice nipponica Ai Yazawa (Nana, Cortili del cuore), Planet Manga ha annunciato via Instagram che il prossimo marzo ripubblicherà la serie in formato Omnibus.

Denominato “PARADISE KISS COMPLETE 20TH ANNIVERSARY EDITION”, l’albo da collezione racchiuderà tutti i capitoli dell’opera, già proposta in formato originale attraverso attraverso cinque volumi. Stando a quanto rivelato finora dall’editore, il volume sarà disponibile sia in edizione fisica, nelle migliori fumetterie del paese, che in versione digitale sullo store ufficiale di Panini Comics, ma sfortunatamente non ne conosciamo ancora il prezzo di copertina.

Scritto e disegnato da Ai Yakawa, Paradise Kiss è stato serializzato in Giappone fra il 1999 e il 2003 sulle pagine della rivista Zipper edita da Shodensha. In Italia, invece, l’opera è approdata nel 2001 grazie a Planet Manga (Panini Comics), che fra il 2001 e il 2004 la pubblicò in dieci volumi dal formato ridotto. Nel 2008, invece, la serie è stata riproposta in versione “Deluxe”, permettendo ai lettori di apprezzarla anche nel formato originale.

Durante la sua lunga carriera di fumettista, Ai Yazawa ha scritto e disegnato opere del calibro de Non sono un angelo, Cortili del cuore, Ultimi raggi di luna, Paradis Kiss e non per ultimo Nana, che risulta tutt’ora in corso. Approfittereste di questo omnibus per riscoprire una delle serie più famose dell'autrice?