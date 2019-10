Planet Manga annuncia l'uscita italiana di 'Io e Mr. Fahrenheit - She likes homo, not me'

Planet Manga, la sottoetichetta di Panini Comics specializzata in opere giapponesi, ha annunciato poche ore fa che "Io e Mr. Fahrenheit - She likes homo, not me" debutterà in Italia il prossimo 24 ottobre. L'uscita, non anticipata durante il Comicon 2019, ha decisamente reso felici tutti gli appassionati del genere.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che la sinossi del romanzo a tematiche LGBT è stata così descritta dai principali rivenditori italiani: "Il romanzo originale del drama "Fujoshi, ukkari gay ni kokuru". Jun nasconde a tutti di essere gay. Miura, appassionata di boys love, ha una visione distorta dell'amore maschile. Sulle note travolgenti delle canzoni dei Queen, il romanzo fenomeno del Web sulla differenza tra come il mondo ci vuole e ciò che siamo davvero. Amore e sesso in una storia pungente e profonda".

Panini Comics ha pubblicizzato l'uscita dell'opera sul proprio sito web, scrivendo: "Amore e sesso in una storia pungente e profonda: Io e Mr. Fahrenheit - She likes homo, not me (Kanojo ga sukinamono wa "homo" deatte boku dewanai) è il toccante romanzo di Naoto Asahara, un autentico fenomeno del Web, che Planet Manga porta in Italia questo mese".

Il Volume sarà disponibile dal prossimo 24 ottobre nei principali store online e in fumetteria, conterrà ben 320 pagine e costerà circa 19,90€ (17,90€ con il preorder). Maggiori informazioni saranno rivelate durante il Lucca Comics & Games 2019.