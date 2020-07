Planet Manga anticipa un importante annuncio per il 23 luglio, Spy x Family in arrivo?

Il successo di Spy x Family è ormai noto ai più da qualche mese e Planet Manga, sottoetichetta di Panini Comics incentrata sulla pubblicazione di fumetti giapponesi, sembra essere pronta a portare l'opera in Italia. Come potete vedere in calce infatti, è stato confermato un importante annuncio per il 23 luglio, data in cui ci sarà la rivelazione.

Naturalmente Planet Manga ha cercato di mantenere la segretezza, ma una serie di indizi sembrerebbero praticamente confermare l'arrivo del manga. In primis, nella pagina dei credits dei fumetti usciti a luglio, sono apparsi i cinque misteriosi codici visibili qua sotto, ognuno contenente un indizio sulla nuova uscita.

0001110

0100011

1000011

1000110

1011000

Inserendoli sulla pagina apposita è possibile sbloccare alcune immagini. Una di queste, visibile in calce all'articolo, mostra il pupazzetto alato della protagonista Anya, che potete vedere nell'immagine di copertina di questo articolo. L'annuncio stesso, in vero e proprio stile "Top Secret", sembra poi un omaggio al manga.

Attualmente in Giappone sono stati distribuiti quattro volumi di Spy x Family, con copertine rispettivamente dedicate a Loid "Twilight" Forger, Anya, Yor e Bond. Il primo volume, che a questo punto potrebbe persino vedere la luce in Italia prima della fine del 2020, include i primi cinque capitoli ed è composto da circa 220 pagine.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!