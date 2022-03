Planet Manga: arriva Batman e la Justice League il manga DC Comics di Shiori Teshigori

Gli eroi dei fumetti americani DC Comics entrano di prepotenza nel mondo dei manga giapponesi. Con Planet Manga, a fine marzo debutta Batman e la Justice League, la miniserie manga di Shiori Teshigori.

Rinomata autrice di Saint Seiya – The Lost Canvas, Teshigori porta l’Uomo Pipistello, Superman, Wonder Woman, Green Arrow e Aquaman in una avventura in stile manga. Questi, verranno affiancati da Rui Aramiya, un ragazzo giapponese arrivato a Gotham City in cerca di sua madre e suo padre, scomparsi in circostanze anomale. La città, verrà presa d’assalto da un nuovo piano malefico escogitato dal Joker, aiutato da altri supercriminali.

Il primo volume di Batman e la Justice League debutterà il 24 marzo in edicola e fumetteria, prima dell’arrivo del manga di Star Wars in casa Planet Manga. In patria, la serializzazione dell’opera di Teshigori è cominciata nel giugno 2017 sulle pagine della rivista Champion Red di Akita Shonen Jump. In totale, attualmente si contano 4 tankobon manga che raccolgono 21 capitoli. La miniserie è stata accolta con grande calore dal pubblico, sia nipponico che internazionale. Batman e la Justice League n. 1 si è infatti posizionato in prima posizione nella classifica dei manga più venduti del mese di uscita negli Stati Uniti d’America. Nel mese di marzo 2022, debutta la steelbox Planet Manga dedicata a Black Butler.