Planet Manga, arriva la steelbox di Black Butler: debutta Citrus+

Presto, tornerà la The best of Planet Manga - Steelbox Collection! Protagonista di questo nuovo appuntamento con la prestigiosa edizione è Black Butler - Il maggiordomo diabolico di Yana Toboso. Ma non solo, debutta anche un atteso sequel, Citrus+ di Saburota.

A distanza di un anno dal caos preordini della steelbox di Naruto, ritorna l'ambitissima collezione. Dopo Bleach e Death Note, anche Black Butler entrerà a far parte della The best of Planet Manga. In questa versione di lusso, gli acquirenti troveranno una variant esclusiva del primo numero della serie, un magnete, una cartolina a tema e ovviamente una scatola contenitore in metallo. Il link all'acquisto verrà reso disponibile il 22 marzo alle ore 10 in punto. Le copie a disposizione verranno esaurite in men che non si dica, per cui gli interessati farebbero bene a restare incollati sui social di Planet Manga. Questa, sarà solo la prima steelbox dell'anno.

In attesa dei nuovi annunci Planet Manga, con l'etichetta italiana debutta il primo volume di Citrus+, l'atteso sequel della hit di Saburouta. Ascoltare il proprio cuore è difficile, soprattutto quando terzi non fanno altro che immischiarsi. In seguito al finale dell'opera originale, la relazione tra la frizzante Yuzu e l'algida Mei prende una nuova piega.