Planet Manga: arrivano Fullmetal Alchemist Steelbox ed Evangelion Collector's

Attraverso i propri account social ufficiali, Planet Manga ha svelato la terza, imperdibile steel box dell’anno. Questa, sarà dedicata a Fullmetal Alchemist. Ma non solo, arriva anche la prestigiosa Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition, una versione che i fan non potranno perdere.

Non c’è due senza tre per l’etichetta manga di Panini Comics. Dopo la Steelbox Collection di Black Butler e la Steelbox Collection di Nana, in questo 2022 ne sta infatti per debuttare un’altra. Per la collana “The Best of Planet Manga”, arriva Fullmetal Alchemist Steelbox Collection.

Il manga di culto firmato Hiromu Arakawa, torna in Italia in una edizione da non perdere, pensata appositamente per il collezionismo. All’interno della scatola di metallo, è incluso il primo volume in edizione variant e, come per le precedenti, un magnete e una cartolina. Per un massimo di 2 copie per singolo cliente, la Fullmetal Alchemist Steelbox Collection sarà disponibile all’acquisto dal 25 maggio 2022 alle ore 10:00.

Arriva anche un altro pezzo da non perdere per i collezionisti, la Collector’s Edition di Neon Genesis Evangelion. La serie manga di Yoshiyuki Sadamoto e khara, che adatta l’anime cult di Hideaki Anno, torna in una nuova, prestigiosa veste che vanta volumi di grande formato, nuove copertine e traduzioni più rifinite. Il primo volume, debutta con allegata una fantastica cartolina limitata.

Inoltre, come svelato da Planet Manga al Napoli Comicon 2022, arrivano anche i tre volumi di Groundwork of Evangelion, raccolta di illustrazioni, storyboard e bozzetti delle animazioni relative a una delle serie anime più iconiche della storia. Questi tre volumi saranno acquistabili separatamente o assieme in un cofanetto da collezione.