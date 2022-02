Planet Manga: arrivano Kingdom Hearts, Gantz:E e Afro Samurai

Le prossime settimane, in casa Planet Manga, saranno cariche di novità. Sui propri social media ufficiali, infatti, l’etichetta di Panini Comics ha presentato in anteprima assoluta alcuni dei titoli in arrivo nel successivo periodo.

Il primo annuncio della casa editrice italiana è Gantz:E, altresì conosciuto come Gantz:Edo. Quest’opera, serializzata in patria da Shueisha, espande l’universo narrativo del popolare Gantz, giunto ormai al termine. Scritto da Hiroya Oku e illustrato da Jin Kagetsu, conta 3 volumi attualmente pubblicati ed è ancora in corso di serializzazione. Questo, arriverà dopo Blame! Master Edition, recentemente annunciato dall'editore.

Quando Hanbei chiede a O-haru di sposarlo, costei confessa di essere innamorata di un uomo proveniente da un altro villaggio, Masakichi. Hanbei, dunque, va alla ricerca del suo rivale d’amore, salvo scoprire la sua incredibile abilità con la spada. Nel tentativo di salvare una bambina che stava per annegare, però, entrambi periscono. A quel punto, i due uomini si risvegliano in un luogo misterioso.

Altra grande novità, o per meglio dire ritorno, è il manga di Kingdom Hearts firmato Shiro Amano. Questa nuova edizione, denominata Kingdom Hearts Silver, riporta i lettori nel magico mondo creato nella serie di videogiochi di culto sviluppati da Disney Square Enix. Quando le tenebre cominciano a impadronirsi dei cuori dell’umanità, e nel cielo le stelle si oscurano, un nuovo eroe sorge: Sora!

Ultimo annuncio è quello Afro Samurai Complete Edition. L’opera cult di Takashi Okazaki verrà raccolta in un unico, prestigioso volume da collezione. Siete pronti a fare la conoscenza del più alto, coraggioso, strano, ma soprattutto afro, samurai mai esistito? A causa della recente crisi della carta a cui Panini Comics è andata incontro, i prezzi dei volumi sono ancora sconosciuti. Ulteriori informazioni su questi tre titoli arriveranno in Anteprima 366.