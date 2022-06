Planet Manga, BELLE: il film anime di Mamoru Hosoda arriva in tre versioni

Attraverso una nota pubblicata sui propri profili social media ufficiali, Planet Manga ha festeggiato il debutto italiano di BELLE. Tratto dall'incantevole capolavoro animato di Mamoru Hosoda, arriva in ben tre versioni differenti tutte da scoprire.

Dopo aver fatto il suo debutto nei cinema italiani nel mese di marzo 2022, BELLE torna a sorprendere e regalare magia ai fan italiani. L'ultimo successo anime del regista Mamoru Hosoda, debutta ora in versione cartacea con Planet Manga.

L'etichetta dedicata ai manga di Panini Comics, porta BELLE in tre versioni diverse. La prima, è BELLE Anime Book, un volumetto interamente a colori che racconta la storia di Suzu come mai prima d'ora. Il suo viaggio emozionante, viene raccontato in un albo, dal costo di 19,90 euro, che rende omaggio alla controparte cinematografica. Per maggiori dettagli sulla storia, vi rimandiamo alla recensione di BELLE.

La splendida fiaba moderna del maestro Hosoda, arriva anche in versione romanzata. Il romanzo di BELLE, al prezzo di 12,90 euro, vede Suzu alle prese con le meraviglie e i pericoli del mondo virtuale in una edizione che permette di concentrarsi unicamente sulla narrazione. In una intervista esclusiva, Mamoru Hosoda di BELLE ci racconta la sua sulle fiabe e il mondo virtuale.

Il romanzo di BELLE è anche in versione illustrata, al prezzo standard di 15 euro. I mangifici disegni di Yoriyuki Ikegami arricchiscono le vicende della giovane protagonista, una ragazza di diciassette anni sconvolta dalla perdita della mamma.