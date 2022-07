Planet Manga: che cosa è e come funziona il Blind Pack di Togen Anki?

Tra le numerose novità elencate nel catalogo di Anteprima 371 di Planet Manga, la community italiana è stata sorpresa dalla pagina dedicata a Togen Anki - Sangue Maledetto. Il primo volume della serie manga di Yura Urushibara, verrà venduto in uno speciale Blind Pack. Ma che cosa sarebbe, esattamente?

I social di Planet Manga sono stati presi di mira dai dubbi del pubblico italiano, costringendo l’etichetta della casa editrice Panini Comics a fornire una spiegazione dettagliata. Sulla relativa pagina Facebook ufficiale, possiamo infatti trovare una guida pratica al Blind Pack di Togen Anki in uscita dal 15 settembre 2022.

In primis, occorre chiarire che il volumetto di debutto arriverà negli shop nostrani in tre edizioni differenti: regular, variant limited e variant ultra-limited. La prima edizione speciale prevede solo mille copie, mentre la seconda solamente cento.

Il Blind Pack, è un pacchetto cellophanato che nasconde, in maniera del tutto casuale, una delle tre versioni del manga. Le mille copie della variant limited, le cento della variant-ultra limited e le regular sono state imbustate in un modo che le rende totalmente irriconoscibili le una dalle altre, sia per peso, che colore o struttura. Le copie imbustate, sono state poi rigorosamente mischiate nei vari lotti di distribuzione e inviate casualmente ai rivenditori.

Il contenuto del Blind Pack è indistinguibile sia all’occhio umano, che attraverso l’uso di altri macchinari quali bilance. Le possibilità di trovare una delle tre edizioni, è identica su tutti i canali di distribuzione (edicole, shop online, fumetterie e librerie). Sarà possibile aprire il Blind Pack, e dunque scoprire il suo contenuto, solamente una volta acquistato lo stesso. E voi, come avete accolto questa particolare iniziativa di Planet Manga, tenterete la sorte, oppure preferite metodiche più tradizionali come quelle usati per la vendita della steelbox di Attack on Titan?