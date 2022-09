Planet Manga: tutti i dettagli sulla nuova edizione di Berserk

Nel 1999 Planet Manga portava in Italia Berserk di Kentaro Miura. A distanza di ventire anni da quell'esordio, l'etichetta di Panini Comics sta per rilanciare quello che ormai è a tutti gli effetti un capolavoro del fumetto giapponese.

A inizio settembre Planet Manga annunciava Berserk Deluxe Edition. A qualche settimana di distanza, questa edizione da collezione è stata ufficialmente presentata in Anterprima 373. Il primo, imperdibile maxi volume debutterà il 27 ottobre ed è già disponibile al preordine.

La Deluxe Edition di Berserk avrà un formato più grande, arricchito da copertine lussuose in simil-pelle e cover gallery a colori. Ciascun volume di questa riedizione ne conterrà ben tre originali, per un totale di quasi 700 pagine a numero. Al momento sono previste 12 uscite, ognuna della quali avrà un costo di 50 euro. Se questo è per voi un prezzo proibitivo, su Crunchyroll sta per debuttare Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition. Nello specifico, la Deluxe Edition del capolavoro di Kentaro Miura avrà un formato di 17,5 x 25,4 centimetri con rilegature in cartonato e adatterà fino al volume 36 del manga originale.

La storia viene così descritta: "Lo chiamano Guerriero Nero. Nessun Apostolo può sopravvivere al suo passaggio. Lui è Gatsu e combatterà fino alla morte per ottenere vendetta. In un lungo viaggio, il brutale Berserk si trasformerà in un eroe capace di sacrificare tutto per il bene della donna che ama.".