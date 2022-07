Planet Manga inaugura una nuova iniziativa: arrivano le card da collezione

Nelle ultime settimane, ha tanto fatto di parlare di sé l'iniziativa Planet Manga Blind Pack, il nuovo formato con cui verrà lanciato prossimamente Togen Anki. Ma l'etichetta di Panini Comics torna al centro dei riflettori grazie a un ulteriore progetto, le card manga da collezione.

Attraverso le pagine social ufficiali, è stata presentata una nuova collezione speciale, la Planet Manga Icons Black Gold Collection. Questo progetto, prevede una raccolta di otto ricercate card ispirate ognuna a una diversa, celebre serie manga. Le card, a tiratura limitata e disponibili solamente una al mese per i prossimi otto mesi, sono raccolte in una prestigiosa scatola di plastica trasparente a chiusura magnetica che racchiude un'icona dorata con il simbolo, un artwork e il nome della serie manga rappresentata. Sul retro, è presente la sinossi della relativa opera.

L'iniziativa Planet Manga Icons Black Gold Collection comincerà il primo agosto 2022 e proseguirà fino al 31 marzo 2022. Ogni card, sarà disponibile solamente per un mese. In attesa del loro arrivo, ecco le uscite Planet Manga nell'Anteprima 371. Non sarà possibile acquistare singolarmente in alcun modo le card. Sarà infatti possibile collezionarle, solamente effettuando un ordine di almeno 75 euro, che includa obbligatoriamente almeno un prodotto Planet Manga, sullo shop ufficiale del sito Panini.it. La card del mese in cui è stato effettuato l'acquisto, verrà automaticamente inclusa nel carrello dell'ordine.

Ecco il calendario di uscita della Planet Manga Icons Black Gold Collection: