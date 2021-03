Planet Manga: i nuovi cofanetti de L'Attacco dei Giganti e Berserk arrivano il 18 marzo

Planet Manga ha recentemente annunciato la data d'uscita dei due nuovi cofanetti de L'Attacco dei Giganti e Berserk, in cui saranno inclusi i Volumi dal 6 al 10 delle rispettive serie. In concomitanza con l'uscita dei cofanetti in questione torneranno anche disponibili quelli dello scorso dicembre, in cui sono inclusi i primi cinque Volumi.

Planet Manga ha confermato che la data d'uscita è il 18 marzo, in cui torneranno disponibili i primi cofanetti pieni (Vol. dall'1 al 5) e usciranno finalmente i secondi (Vol. dal 6 al 10), sia pieni che vuoti. Il prezzo di lancio è di €27,50 per quelli con i Volumi e di €5,50 nel caso in cui vi interessasse solo il cofanetto vuoto, ideale per conservarli. I preorder sono aperti sul sito ufficiale di Panini Comics.

Per gli appassionati delle opere di Isayama e Miura si tratta di un'ottima notizia, anche se verosimilmente solo i primi riusciranno a collezionare la serie completa in tempi brevi. L'Attacco dei Giganti infatti si concluderà il prossimo aprile con il capitolo 139, e Planet Manga dovrebbe portare l'ultimo Volume in Italia entro la fine del 2021.

Nel caso in cui non foste ancora sazi di novità, vi ricordiamo che Panini ha anche aperto i preordini per la nuova edizione di Akira, anch'essa disponibile dal 18 marzo con il primo di sei Volume.