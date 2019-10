Planet Manga porterà in Italia il manga di 'Wotakoi - L'amore è complicato per gli otaku'!

Dopo il recente annuncio legato alla pubblicazione di Io e Mr. Fahrenheit - She likes homo, not me, Planet Manga raddoppia ufficializzando l'uscita italiana di Wotakoi - L'amore è complicato per gli otaku, il famosissimo manga shojo scritto e disegnato dalla scrittrice giapponese Fujita.

Il manga è stato pubblicato per la prima volta nel 2014 e conta attualmente 7 tankobon disponibili. Il discreto successo riscosso dall'opera ha anche convinto A-1 Pictures a produrre una serie anime di 11 episodi, trasmessa in Giappone da Fuji TV e in occidente da Amazon Prime Video. Un OVA è stato distribuito lo scorso 29 marzo, in contemporanea con l'uscita del settimo Volume ufficiale.

Casomai non lo conosceste, vi ricordiamo che la sinossi del manga di Fujita recita quanto segue: "Narumi, un'impiegata che nasconde di essere una fan del genere yaoi, cambia lavoro e ritrova l'affascinante amico d'infanzia Hirotaka, che però è un otaku di videogiochi. Decidono di uscire insieme, ma essendo entrambi otaku, hanno strane abitudini, e la relazione è tutt'altro che facile".

Il 18 settembre 2018 è stato annunciato anche un adattamento live-action, con protagonisti Mitsuki Takahata e Kento Yamazaki nei panni di Narumi e Hirotaka. Il film sarà distribuito da Toho nel corso del 2020.

