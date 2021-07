Planet Manga presenta Assassin's Creed China: il manga tratto dal videogioco Ubisoft

Assassin's Creed: Blade of Shao Jun, il manga tratto dal videogioco Ubisoft Assassin's Creed Chronicles: China, debutterà in Italia nel mese di settembre 2021. Planet Manga ha annunciato l'uscita del Volume 1 sui propri canali social, affermando anche che riceveremo ulteriori informazioni su data e prezzo nel prossimo numero di Anteprima.

Per chi non lo sapesse, Assassin's Creed: Blade of Shao Jun è il titolo dell'adattamento manga del sopracitato Assassin's Creed Chronicles: China, il videogioco multipiattaforma del 2015 pubblicato da Ubisoft. Il manga, la cui serializzazione è iniziata nel novembre del 2019, segue le avventure dell'assassina cinese Shao Jun, discepola del Maestro Assassino Ezio Auditore da Firenze in cerca di vendetta contro il clan templare delle "Otto Tigri" che anni prima sterminò la sua confraternita. Il manga è attualmente in corso con 3 Volumi pubblicati, e un quarto in uscita in Giappone il 19 agosto 2021.

Per il momento Planet Manga non ha rivelato molti dettagli sull'edizione italiana, ma sappiamo che il manga si chiamerà semplicemente Assassin's Creed: China. Dopo essere arrivato in molti paesi occidentali tra cui USA e Francia, dunque, l'adattamento manga di questo intrigante Assassin's Creed è pronto a sbarcare anche nel belpaese.

E voi cosa ne dite? Acquisterete il primo Volume di Assassin's Creed: China? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di altre novità firmate Panini, potete dare un'occhiata alle ultime novità manga in programma per il 2021.