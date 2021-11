Planet Manga presenta Assassin's Creed: Valhalla - Blood Brothers

La crociata tra assassini e templari prosegue con Planet Manga. Sui propri social network ufficiali, l'etichetta di casa Panini Comics ha infatti annunciato che nelle prossime settimane porterà in Italia Assassin's Creed: Valhalla - Blood Brothers, il fumetto tratto dall'iconico videogioco Ubisoft.

Dopo la full immersion nel mondo Disney con gli annunci di Star Wars - Rebels e Crudelia - Nero, Bianco e Rosso, Planet Manga continua a percorrere la strada degli adattamenti a fumetti, ma questa volta di una delle saghe videoludiche di maggior successo. La più recente novità di casa Planet Manga è infatti Assassin's Creed: Valhalla - Blood Brothers.

In arrivo dopo Assassin's Creed: Blade of Shao Jun, avventura cinese della confraternita degli assassini, questa nuova iterazione ci porta tra i Vichinghi del capitolo Valhalla. Scritto da Feng Zi Su, Blood Brothers è ambientato nell'anno 860, quando, in cerca di gloria, i fratelli Stensson, Ulf e Bjorn, seguono Ivarr il Senz'ossa in Inghilterra. Fiduciosi e assetati di sangue, i due fratelli sono ansiosi di andare in guerra contro Aelfred il Grande e il suo esercito anglosassone. Ciò che li attende sulle sponde veri britanniche, però, non va sottovalutato.

Assassin's Creed: Valhalla - Blood Brothers è stato originariamente pubblicato nel novembre del 2020 come piano promozionale del videogioco Valhalla ed è la seconda incarnazione manga del franchise. I cinque capitoli della storia sono raccolti in un volume unico, che nelle prossime settimane debutterà nelle fumetterie e negli shop italiani grazie a Planet Manga. Un'imperdibile opportunità per approfondire la lore e il background della saga di videogiochi Ubisoft.