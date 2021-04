Planet Manga presenta Death Note Complete Edition: la saga completa in un Volume unico!

Nel caso in cui la Steelbox di Death Note presentata a gennaio fosse troppo ingombrante per voi, sarete sicuramente felici di sapere che Planet Manga ha appena annunciato una nuova edizione del manga capolavoro di Tsugumi Oba e Takeshi Obata, questa volta racchiuso in un unico, colossale Volume.

Death Note Complete Edition è la nuova edizione presentata da Planet Manga, disponibile al preorder da maggio 2021 e in spedizione a partire dal mese successo. Il Volume singolo includerà la bellezza di 12 tankobon da circa 200 pagine l'uno più un capitolo extra inedito in Italia, per un totale di quasi 2.500 pagine. Il prezzo al momento non è stato reso noto.

Death Note è stato serializzato da dicembre 2003 a maggio 2006 in Giappone, sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Planet Manga ha portato la serie in Italia in un'edizione da dodici comodi Volumi, più un tredicesimo speciale con retroscena, interviste agli autori, schede dei personaggi e molto altro. Al momento non è chiaro se la Complete Edition includerà anche quest'ultimo Volume o meno, ma riceveremo sicuramente una risposta una volta pubblicato il numero di maggio di "Anteprima".

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'idea? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che nel caso in cui foste alla ricerca di ulteriori novità firmate Planet Manga potete dare un'occhiata alle migliori uscite previste per il 2021, tra cui spicca la Complete Edition di 20th Century Boys.