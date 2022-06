Planet Manga presenta le uscite di fine giugno: torna Yu-Gi-Oh! e debutta Boy's Abyss

Attraverso le proprie pagine social media ufficiali, Planet Manga ha presentato le uscite del 23 giugno. Tra le novità portate dall’etichetta di Panini Comics dedicata ai fumetti giapponesi, troveremo i primi volumi di Yu-Gi-Oh! Complete Edition e Boy’s Abyss.

Sono numerosi i nuovi titoli che si preparano al debutto italiano con Planet Manga. Il più atteso, è un cult del passato. La Complete Edition di Yu-Gi-Oh! di Planet Manga è una riedizione in formato deluxe dell’opera che ha ispirato il gioco di carte collezionabili e la serie anime. Ognuno dei volumi di questa prestigiosa edizione, ne racchiude tre originali.

Boy’s Abyss di Ryo Minenami racconta una conturbante storia in cui un ragazzo affronta un viaggio tenebroso nell’oscurità. Senza più alcuna aspirazione e sogno nel cassetto, Reiji pensa di essere condannato alla monotonia. Tuttavia, un giorno incontra una certa ragazza.

Arriva poi Sorairo Flutter, uno dei titoli Planet Manga per il Pride Month 2022. Questo volumetto autoconclusivo, segue le vicende di Noshiro, che desidera fare amicizia con i suoi nuovi compagni di classe. Tuttavia, vivere i propri sentimenti in modo libero, vederli ricambiare e accettare se stessi è molto difficile.

Debuttano anche i tre volumetti di Our True Colors, racchiusi anche in un cofanetto da collezione. In questa hit del sensei Gengoro Tagame, viene narrato lo straordinario percorso di un ragazzo che cerca di seguire il proprio cuore.

Infine, arrivano anche Planet of the Fools volume 5, Nobiltà Contandina volume 7, L’Usuraio volume 35 e Moriarty of the Patriots volume 10.