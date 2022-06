Planet Manga presenta le uscite della settimana del 30 giugno 2022

Attraverso una nota condivisa sui propri social media ufficiali, Planet Manga ha presentato in via definitiva le uscite del 30 giugno 2022. Con la casa editrice, nelle fumetterie nostrane arrivano diversi titoli molto attesi dai lettori.

Tra le novità del 30 giugno, la più attesa e ricercata dai lettori italiani è la Complete Edition di Yu-Gi-Oh! di Planet Manga. Questa prestigiosa versione dell'opera scritta e disegnata da Kazuki Takahashi, che ha lanciato il franchise verso il successo ispirando il gioco di carte collezionabili e la serie anime, è pensata sia per i lettori di nuova generazione, che per gli appassionati storici. La Complete Edition, al prezzo di circa 15 euro, include ben tre tankobon originali in un solo, maxi volume.

Arriva poi un'altra versione di lusso. Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition arriva al dodicesimo volume, a un prezzo speciale di circa 12 euro. Questo, fra colpi di scena e rivelazioni mozzafiato, sarà un numero chiave per la storia. Ed e Al, scoprono un qualcosa che cambia per sempre il loro modo di vedere quello che è successo. Se questi non vi bastano, ecco le uscite Planet Manga della settimana del 23 giugno.



Dal 30 maggio, prosegue la serie manga di Tasuki Fujimoto. Chainsaw Man 11 arriva accompagnato da un cofanetto vuoto, che permette di raccogliere tutti i primi undici volumi della serie, oppure dal cofanetto pieno, che già include i volumi.



Proseguono Assassin's Creed Dynasty con il secondo volume, Toiltet Stories con il secondo volume, City Hunter XYZ con il volume 12 e L'Immortale - Il libro dell'era Bakumatsu.