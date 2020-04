Planet Manga pubblicherà Agente 008, nuovo manga di Syun Matsuena

Tra le ultime novità di Planet Manga vi segnaliamo anche la notizia della pubblicazione di Agente 008, ultimo manga ideato dall'autore di Kenichi Syun Matsuena, in arrivo nelle ultime settimane di luglio.

L'annuncio è arrivato durante una diretta live su Facebook organizzata dalla casa editrice, che ha svelato di essere al lavoro sull'edizione per il mercato italiano dell'opera intitolata "Kimi Wa 008", tradotta come "Agente 008". Il manga è ancora in corso in Giappone, per ora sono stati pubblicati 8 volumi, che ci raccontano la storia di Eito Akashi, giovane ragazzo che non è riiuscito a superare l'esame di ammissione per la scuola superiore che aveva scelto. Un giorno viene avvisato di essere riuscito ad entrare in un particolare liceo, il cui scopo è quello di addestrare futuri agenti dei servizi segreti.

Dopo aver parlato con il preside della scuola, che gli rivela che anche il padre morto in circostanze poco chiare era un agente segreto, Eito decide di rimanere e di affrontare il percorso di studi, così da scoprire la verità sulla scomparsa del padre. Se siete curiosi di vedere una serie creata da Syun Matsuena, vi segnaliamo il promo di Kenichi, OAV dell'autore di Agente 008, trasposizione del manga omonimo edito da Panini Comics e composto da 61 volumi.