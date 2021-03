Planet Manga, quattro giorni di annunci: il terzo è Alice in Borderland?

Due giorni fa, il 20 marzo 2021, Planet Manga ha annunciato l'arrivo in Italia di quattro nuovissime opere, confermando l'uscita di Blue Lock e City Hunter. Oggi, la casa editrice ha svelato il titolo della terza opera con un indizio davvero difficile da decifrare, che sembra aver a che fare con Alice nel paese delle meraviglie.

In calce potete dare un'occhiata al post in questione, in cui Planet Manga scrive: "Bevetevi qualcosa di caldo, qui di indizi o di annunci non ce n'è nemmeno l'ombra. Scusate se scriviamo un post così ma abbiamo fretta ed è già tardi". L'opzione più probabile è che l'orologio e il tè siano un riferimento ad Alice nel paese delle meraviglie e quindi ad Alice in Borderland, il manga di Haro Aso recentemente diventato una serie tv Netflix, ma non sono da escludere altre opzioni.

Se fosse confermato il riferimento ad Alice, altre due possibilità potrebbero essere Okairi Alice di Shuzuo Oshimi, di cui Planet Manga ha già pubblicato diverse opere tra cui "I fiori del male", oppure Alice in Murderland, lo shojo di Kaori Yuki inedito in Italia. Escludendo i riferimenti ad Alice, un'ultima possibilità potrebbe essere Black Butler, a cui ben si associano le immagini di tè e orologio.

Domani, 23 marzo 2021, Planet Manga svelerà il quarto annuncio in programma, e successivamente rivelerà i titoli delle varie opere.