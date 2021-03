Planet Manga, quattro giorni di annunci: in arrivo l'Artbook di Vagabond?

Planet Manga ha concluso la sua serie di annunci "segreti" con un quarto e ultimo indizio, che questa volta sembrerebbe suggerire l'arrivo in Italia dell'Artbook di Vagabond. Dopo Blue Lock e City Hunter, il cui arrivo è stato praticamente confermato dalla casa editrice, pare quindi che Panini voglia portare in edicola la raccolta di Takehiko Inoue.

Nel caso in cui non aveste seguito la vicenda, vi ricordiamo che Planet Manga, sottoetichetta di Panini Comics, ha pubblicato quattro indizi per anticipare l'arrivo di altrettante opere in Italia, dal 20 al 23 marzo 2021. Il primo indizio è stato un lucchetto blu per suggerire l'arrivo di Blue Lock, il secondo un martello da 100t per City Hunter, il terzo un riferimento ad Alice nel paese delle meraviglie per uno tra Alice in Borderland, Alice in Murderland e Okairi Alice, e il quarto un water, nel senso letterale del termine.

In calce potete dare un'occhiata all'ultimo indizio, che purtroppo sembra davvero indecifrabile. L'ipotesi più probabile dovrebbe essere Toilet-Bound Hanako-kun di Iro Aida, ma considerando che in Italia la distribuzione è in mano a J-Pop Manga, la nostra scelta ricade su Water (Acqua) di Takehiko Inoue, il titolo del meraviglioso Artbook di Vagabond. Il manga in Italia è già distribuito da Panini Comics, quindi la scelta di portare l'Artbook sembrerebbe sensata.

E voi cosa ne pensate? Vi viene in mente qualcos'altro? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante.