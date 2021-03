Planet Manga, quattro giorni di annunci: il secondo è dedicato a City Hunter

Nella giornata di ieri, 20 marzo 2021, Planet Manga ha anticipato l'arrivo di quattro annunci molto importanti, suggerendo innanzitutto l'uscita in Italia di Blue Lock. Nei tre giorni successivi, quindi, avrebbero dovuto attenderci altrettante sorprese, e a quanto pare la casa editrice è stata di parola visto che è stato confermato il ritorno di City Hunter.

In calce potete dare un'occhiata all'indizio pubblicato sulle pagine social della casa editrice. Per Blue Lock è stato un lucchetto di colore blu, mentre per City Hunter è un martello dal peso di 100t, ovvero quello con cui Kaori colpiva in testa Ryo, il protagonista dell'opera. Nei prossimi due giorni dovrebbero essere svelati altri due annunci.

Per quanto riguarda City Hunter, Planet Manga detiene i diritti della serie principale, pubblicata in Italia dal 2010 con il nome City Hunter Complete Edition, e dei due spin-off, Angel Heart e City Hunter Rebirth. L'annuncio fa pensare a una ristampa della Complete Edition, ma non è da escludere la possibilità di una nuova edizione.

In attesa di scoprire cosa ci attende, vi ricordiamo che Planet Manga ha già annunciato tantissime uscite previste per il 2021, tra cui spicca l'attesissima riedizione di 20th Century Boys. Prima di salutarvi, poi, ne approfittiamo per ricordarvi che da pochi giorni sono disponibili i nuovi cofanetti di Berserk e de L'Attacco dei Giganti, quindi se siete dei collezionisti affrettatevi prima che venga registrato l'ennesimo sold out!