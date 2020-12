Planet Manga: rimandata a data da destinarsi l'uscita della nuova edizione di Akira

L'attesissima riedizione di Akira di Planet Manga è stata rimandata a data da destinarsi, secondo quanto affermato poche ore fa dall'editore stesso. Lo scorso ottobre Panini aveva inserito l'opera in Anteprima 350 anticipandone l'uscita nel corso del mese di dicembre, ma a quanto pare il processo di approvazione sta richiedendo più tempo del previsto.

In calce potete dare un'occhiata al comunicato della casa editrice, in cui viene confermato che al momento non è possibile indicare un periodo d'uscita plausibile. L'arrivo in Italia di questa nuova edizione era stato annunciato lo scorso gennaio, e fa un po' strano pensare che la prima data d'uscita era fissata - secondo Amazon - per giugno 2020.

La riedizione di Akira comunque continua ad essere preordinabile online, con il primo dei sei Volumi in vendita per 22 euro. Il manga potrà finalmente essere sfogliato da destra verso sinistra in puro stile giapponese, e viene definita come l'edizione italiana finale e definitiva del capolavoro di Katsuhiro Otomo. Per il momento l'uscita rimane fissata per il generico 2021.

E voi cosa ne dite? Stavate pensando di acquistarla? Fateci sapere le vostre impressioni con un commento. Noi intanto vi lasciamo alle migliori uscite del 2021 di Planet Manga, tra cui figurano Fullmetal Alchemist, Kill la Kill e Sing "Yesterday" for Me.