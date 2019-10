Planet Manga rivela la copertina variant di Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru numero 1

A maggio abbiamo potuto assistere ai primi capitoli della nuova opera portata avanti da Masashi Kishimoto e Akira Okubo. Il celebre autore di Naruto è tornato nel mondo dei manga con Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru, il quale ha debuttato anche in Giappone da poco con il primo e il secondo volume.

Ormai in Italia sta per approcciare il Lucca Comics and Games 2019 e pertanto gli editori stanno sfoderando i loro artigli. Planet Manga ha appena pubblicato sul proprio account Facebook una prima immagine della variant dell'attesissimo primo volume di Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru. Nella copertina che possiamo vedere in calce è presente la stessa pagina a colori realizzata da Akira Okubo per il capitolo 9, dove il protagonista Hachimaru regge la sua spada su uno sfondo stellare.

Il primo volume arriverà durante Lucca Comics and Games 2019, presentato in anteprima il 30 ottobre al PalaPanini della manifestazione annuale. Dal 7 novembre arriverà anche nelle fumetterie ed edicole al prezzo di 4,90€, così come l'edizione con copertina originale. Proprio questa copertina può essere vista nella notizia alla fonte.

Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru è un manga pubblicato su Weekly Shonen Jump da maggio 2019 e che ha comportato il ritorno dopo quattro anni di Masashi Kishimoto nel mondo dei manga. Affiancato da uno dei suoi assistenti più longevi, Akira Okubo, lancia Hachimaru nel mondo dei samurai e dello spazio, creando un'opera d'azione a tratti giapponesi e a tratti fantascientifici.