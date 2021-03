Planet Manga rivela un nuovo titolo in arrivo: gli indizi portano a Blue Lock

La Panini Comics ha in programma un 2021 ricco di titoli di spessore. In questi giorni la casa editrice si è occupata di pubblicare i cofanetti di Berserk e L'Attacco dei Giganti, ma c'è ancora molto altro in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Molti di questi titoli sono già stati annunciati, mentre altri sono ancora segreti.

E proprio sull'arrivo di questi titoli segreti i fan italiani hanno iniziato a speculare, in seguito all'annuncio della casa editrice sui propri social. Panini Comics ha infatti rivelato di avere diverse sorprese in serbo con un post ironico che potete leggere in basso, ma la cosa che ha catturato particolarmente l'attenzione è stata l'immagine inserita nel post.

Un lucchetto blu che sembra chiaramente riferirsi a Blue Lock, manga calcistico in corso da alcuni anni su Weekly Shonen Magazine con un discreto successo. L'opera sul calcio sta diventando sempre più famosa in Giappone e anche Hajime Isayama de L'Attacco dei Giganti ne ha consigliato la lettura. Questo è il primo di quattro post che, verosimilmente, daranno indizi sulle serie in procinto di arrivare in Italia sotto l'etichetta Planet Manga.

Blue Lock è un manga shonen in corso dal primo agosto 2018 su Weekly Shonen Magazine, scritto da Kaneshiro Muneyuki (As Gods Will, Jagaaaaaaan) e disegnato da Yusuke Nomura (Dolly Kill Kill). L'associazione calcistica giapponese ha valutato le condizioni del calcio nell'arcipelago e ha valutato un nuovo metodo per la creazione di calciatori capaci di portare il titolo mondiale al Giappone. Yoichi Isagi è uno dei pochi giocatori scelti per far parte del progetto Blue Lock, dove i ragazzi saranno chiusi in un centro d'allenamento per migliorare le proprie capacità.