Planet Manga: Samurai 8, Evangelion Anima e tanto altro per il Lucca Comics 2020!

Il Lucca Comics & Games 2019, quest'anno, non sarà solo all'insegna di Cyberpunk 2077, ma anche per la moltitudine di annunci e prime uscite che debutteranno per la prima volta sul suolo italiano. Pertanto, è arrivato il momento di ripassare le uscite per l'editore Planet Manga, che propone interessanti titoli nel rinnovato catalogo.

In dirittura d'arrivo, quest'anno l'editore ha promosso moltissimi titoli in uscita, tra cui opere attesissime. Su tutte, infatti, spicca il primo numero dell'ultima fatica di Masashi Kishimoto, Samurai 8: la Storia di Hachimaru, insieme all'epico romanzo di Neon Genesis Evangelion: Anima, scritto e illustrato dal mecha designer della serie capolavoro frutto della mente di Hideaki Anno.

Non solo, nella line-up si appoggiano anche le prime uscite di Marry Grave, Jujutsu Kaisen, attualmente uno dei manga più in voga in Giappone, e persino tre volumi di Slam Dunk, più tanti altri volumi in uscita dal mercato nipponico. Dal lato Disney, invece, spicca Il Viaggio di Zero, spin-off di The Nighmtare Before Christmas, e due flipbook dedicati al mondo de La Bella e La Bestia. Piccolo onore tutto italiano, infine, la nuova serie di Mirka Andolfo, Mercy, che debutta a Lucca sempre con Planet Manga.

L'editore festeggerà l'85esimo anniversario di Paperino con tantissimi nuovi numeri, ma soprattutto con l'ospite d'eccezione di Don Rosa. Per la controparte comics, trionfo del primo numero di House of X, insieme agli autori invitati per l'occasione. Molto altro sarà possibile poterlo ammirare in fiera, ripassando le restanti uscite tramite il sito ufficiale del Lucca Comics & Games 2019.

E voi, invece, cosa ne pensate dei numerosi titoli in arrivo per Planet Manga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.