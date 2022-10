Planet Manga: Soul Eater Ultimate Deluxe Edition debutta a Lucca Comics

I preparativi per Lucca Comics & Games 2022 sono ormai quasi tutti pronti. La manifestazione, che si terrà nella città toscana dal 28 ottobre al 1 novembre, accoglierà grandiosi ospiti e attese novità, ultima delle quali Soul Eater Ultimate Deluxe Edition. Ecco i dettagli sull'annuncio Planet Manga.

Lo stand Planet Manga ospiterà Atsushi Ohkubo, il mangaka che ha creato Soul Eater e Fire Force. Per l'occasione, l'etichetta dedicata ai manga di Panini Comics lancerà una prestigiosa riedizione dell'opera che ha lanciato l'autore. I visitatori di Lucca Comics & Games 2022 potranno acquistare Soul Eater Ultimate Deluxe Edition.

Nel corso della quattro giornate dell'evento, i visitatori potranno incontrare il maestro Ohkubo al Padiglione Panini negli spazi dell'Ex Cavallerizza con in mano una copia dell'ultima e più prestigiosa edizione del suo manga.

Questa edizione definitiva permetterà ai lettori di ripercorrere le avventure degli studenti della Death Weapon Meister Academy, Maka, Black Star e Death the Kid nella loro ricerca di novantanove anime di persone malvagie al fine di forgiare incredibili armi magiche da mettere al servizio di Lord Shinigami. Annunciato in Planet Manga Anteprima 372, finalmente Soul Eater torna in Italia. Ogni volume, in formato 15x21, è dotato di sovraccoperta e include circa 300 pagine in bianco e nero e colori. Il costo è di 13 euro a volumetto.