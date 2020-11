Planet Manga svela le migliori uscite in arrivo nel 2021, c'è anche Fullmetal Alchemist

Durante una live stream trasmessa in occasione del Lucca Changes 2020, Panini Comics ha rivelato molte delle novità presenti nel palinsesto per il 2021, e fortunatamente non sono mancati gli annunci dedicati alle opere giapponesi. Cosa ci riserva, dunque, l'anno nuovo? Secondo quanto riportato da Planet Manga, almeno venti titoli di alto spessore.

In calce potete vedere i primi annunci dedicati alle opere più importanti in arrivo nella prima metà del 2021. Tra i tanti spiccano la riedizione di Spice & Wolf e il suo sequel, Wolf & Parchment, il meraviglioso manga di Kei Toume Sing "Yesterday" for Me, il Volume unico di Mujirushi e l'edizione definitiva di Fullmetal Alchemist.

Molte di queste opere hanno già un mese di uscita, ma è sempre possibile che la pubblicazione venga posposta nel caso in cui si presentino ulteriori difficoltà legate alla gestione dell'emergenza sanitaria. In tutti i casi, i fumetti visibile in calce dovrebbero essere disponibili in edicola, fumetteria e negli store online entro l'estate del 2021.

E voi cosa ne dite? Avete qualche acquisto in mente? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che il Lucca Changes 2020 si concluderà oggi, quindi se non l'avete ancora fatto non perdete l'occasione per dare un'occhiata al programma dell'evento!