Planet Manga: torna in Italia Sing 'Yesterday' for Me di Kei Toume

Nel nostro paese sarà presto disponibile, sotto l'etichetta Planet Manga di Panini Comics, una delle opere di maggior successo della mangaka Kei Toume. Entriamo più nel dettaglio.

Sing "Yesterday" for Me è il titolo della serie edita da Shueisha a partire dal 1997 e composta da 11 volumi che nell'Aprile 2020 ha ricevuto un adattamento animato da parte di Crunchyroll. L'opera narra l'emozionante storia di Rikuo Uozumi, un ragazzo che lavora in un minimarket e non ha le idee chiare sulla strada che vorrebbe percorrere nella vita. L'ambiente che frequenta ogni giorno per guadagnarsi da vivere è però un ottimo punto di incontri di ogni tipo, tra cui spiccano due particolari ragazze.

La storia giunse nel nostro paese già nel 2012 col tiolo Canta "Yesterday" per Me, ma venne presto interrotta. A partire dal 18 Febbraio 2021 però Panini Comics, come già annunciato durante il Lucca Changes 2020, inizierà la pubblicazione dell'intera serie in versione integrale adottando il titolo internazionale. I volumetti verranno venduti al prezzo di 7,00 € e saranno dotati di sovraccoperta ed interni sia in bianco e nero che a colori.

Questa sarà quindi l'occasione di poter recuperare nuovamente il manga di Kei Toume. Voi cosa ne pensate? Acquisterete quest'opera? Fatecelo sapere con un commento.

