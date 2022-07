Planet Manga: le uscite dei prossimi mesi nell'Anteprima 371

Attraverso l’editoriale Anteprima 371, Panini Manga presenta il calendario delle uscite in arrivo nelle prossime settimane. Tra le checklist, sono numerose le novità che debutteranno nelle fumetterie italiane, inclusa la nuova opera dall’autore di Assassination Classroom.

Dopo aver lanciato la Complete Edition di Yu-Gi-Oh! quasi in contemporanea con la scomparsa del suo autore, Planet Manga è pronta a stupire i lettori nostrani con una incredibile serie di debutti. Il più atteso è Elusive Samurai di Yusei Matsui, già autore di Assassination Classroom. Il primo volume della nuova hit di Shonen Jump, un survival brillante e divertente, debutta dal 27 ottobre. La storia, segue Hojo Toshiyuki, erede dello shogunato di Kamakura la cui abilità principale è sopravvivere.

Il 15 settembre, è invece il turno del volume uno di Togen Anki – Sangue Maledetto. Il manga di Yura Urushibara, verrà venduto in uno speciale Blind Pack, ossia un pack cellophanato all’interno del quale sarà possibile trovare in maniera casuale il volumetto in edizione regular, variant limited oppure variant ultra-limited. L’avventura racconta le vicendi di Shinki Ichinose, nelle cui vene scorre il sangue degli Oni. Bersaglio del Momotaro Kikan, un’agenzia segreta che intende eliminare i demoni, cercherà di resistere ai loro attacchi scatenando delle violente risse.

In seguito al successo delle steel box Planet Manga di Attack on Titan, l’editore lancia anche Boichi – Short Stories. I due volumetti dell’opera, Timeless Voyagers e Nameless Soldiers, debuttano a settembre. In queste storie firmate dal visionario mangaka d’origine coreana, vengono presentati cinque suoi racconti inediti.

Sempre a settembre, arrivano anche la serie completa in due volumi Moglie di una spia. Di Ryusuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa, Tadashi Nohara, il manga presenta un’ardua scelta: tradire il proprio marito, oppure la patria?

A settembre, debuttano anche i primi volumi di Otherside Picnic di Iori Miyazawa, Eita Mizuno e Shirakaba, del boys love Blue Sky Complex di Kei Ichikawa, di Hello Morning Star di Tomo Kurahashi e di Pink & Mameshiba, sempre dallo stesso autore. Questi ultimi due, potranno anche essere acquistati in un unico pack.

Infine, debutta un trittico di opere firmate dagli autori di Ken il Guerriero e Berserk. Da Buronson e Kentaro Miura, in Italia arrivano Japan, il Re Lupo e La Leggenda del Re Lupo.