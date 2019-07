Planet of the Fools è la nuova serie di Hiroki Endo, autore di Eden: It's an Endless World

Sulla rivista Monthly Shonen Magazine di Kodansha, casa di manga famosi come Welcome to the Ballroom, si aggiungerà a breve un altro nome importante. Dopo qualche anno di pausa, Hiroki Endo ha deciso di tornare con una nuova serie fantascientifica intitolata Planet of the Fools, o Gusha no Hoshi con il titolo giapponese.

Anticipato già nel numero del mese scorso, Monthly Shonen Magazine numero 8 ha ufficialmente rivelato che Hiroki Endo, già autore di Eden: It's an Endless World, tornerà sulla rivista a partire dal mese prossimo. Quasi tutta la pagina di anteprima è dedicata proprio al nuovo lavoro del popolarissimo mangaka, che si intitolerà Planet of the Fools con il titolo inglese, mentre Gusha no Hoshi col titolo giapponese.

La storia sarà incentrata su un ragazzo di nome Shinta che vive sul pianeta Slars. Gli indigeni slarsiani coesistono in una coabitazione non facile con gli alieni terrestri. Shinta è un discendente di entrambe le razze e, pertanto, è rifiutato da entrambi i gruppi. Tuttavia, il ragazzo sarà coinvolto in un conflitto che ruota intorno al "Regalia", che possiede un potere misterioso. La preview ha le seguenti didascalie "la storia sarà ambientata su un pianeta diverso e coinvolgerà il combattimento corpo a corpo, concentrandosi sulla vendetta". Planet of the Fools esordirà il 6 agosto.

Hiroki Endo è un autore che negli anni ha sfornato molti successi. Dopo Eden: It's an Endless World, il mangaka si è concentrato, sempre per la casa editrice Kodansha, su All Rounder Meguru e Soft Metal Vampire.