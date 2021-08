Platinum End: l'anime in arrivo su Crunchyroll ha finalmente una data d'uscita

Takeshi Obata e Tsugumi Ohba sono due degli autori più conosciuti nel campo della cultura manga, merito soprattutto di due opere che hanno contribuito ad avvicinare il grande pubblico al fumetto giapponese quali Death Note e Bakuman. A breve debutterà sul piccolo schermo la loro ultima creazione, Platinum End.

Ci sono moltissimi riflettori puntati contro per l'adattamento anime dell'ultima fatica dell'iconico duo a cura dello studio Signal.MD. La serie si comporrà per un totale di 24 episodi e coprirà interamente la storia di Mirai già conclusa anche su Manga Plus. Ad ogni modo, nelle scorse ore lo staff dell'anime ha fatto sapere che il primo episodio debutterà ufficialmente il prossimo 7 ottobre.

Vi ricordiamo sin da ora che Platinum End arriverà su Crunchyroll in simulcast e sarà dunque possibile visionare settimanalmente l'anime grazie ai sottotitoli in italiano. Per coloro che non hanno mai sentito parlare di quest'opera, il colosso dedito allo streaming on-demand descrive la trama della storia quanto segue: "Kakehashi Mirai perse i suoi genitori in un incidente e ha vissuto in povertà con le persone che lo hanno adottato. Dopo aver perso ogni speranza, è saltato giù dal tetto di un edificio, il giorno in cui superò gli esami delle medie. Ma allora ha incontrato un angelo.."

E voi, invece, che aspettative avete per questa serie, la seguirete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.