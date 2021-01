Platinum End si conclude: ecco come finisce il manga degli autori di Death Note e Bakuman

La notizia era nell'aria da tempo ma con l'uscita in Giappone del nuovo numero di Jump SQ, rivista mensile di casa Shueisha, è stato tutto confermato. Il manga Platinum End si è definitivamente concluso il 4 gennaio 2021 in Giappone, mentre per leggere l'ultimo capitolo su MangaPlus dovremo attendere il 6 gennaio alle ore 16:00.

La storia si compone in totale di 57 capitoli suddivisi in 14 volumi, il cui ultimo verrà pubblicato in Giappone il 4 febbraio 2021, insieme a un volume speciale di Death Note. La storia di Platinum End ruota intorno a Mirai Kakehashi, uno studente liceale che vive con gli zii dopo aver perso i genitori. Bullizzato sia a casa che a scuola ogni giorno da anni, decide di suicidarsi quando un angelo lo salva appena in tempo. L'angelo Nasse proporrà a Mirai di provare a diventare un Dio, confrontandosi con altri candidati. Ma come si conclude la storia di Platinum End? Attenzione spoiler sul capitolo finale dal prossimo paragrafo.

Nel capitolo 57, l'ultimo della storia, la vita sembra continuare come sempre dopo gli ultimi eventi che hanno portato Nakaumi a diventare Dio, mentre Mirai e Saki vivono la loro esistenza quotidiana dopo essersi sposati gestendo un negozio di fiori. Tutto prosegue normalmente mentre il Dio Nakaumi continua a interrogarsi sulla vita e sulla morte, sul senso dell'esistenza che ricercava da tempo. Dopo aver sondato ogni angolo della Terra, dopo aver seguito ogni persona e gli eventi che occorrono, Nakaumi decide di distruggere l'intera esistenza. Col suo potere divino distrugge prima gli angeli e poi se stesso, passando poi alla Terra dove iniziano a sparire gli ultimi umani. Mirai e Saki si abbracciano nel finale mentre la Terra cade in un oblio silenzioso, mentre gli ultimi esseri umani spariscono e tutto ciò che hanno fatto inizia a cadere in rovina, con le ultime pagine che ci lasciano ammirare un universo vuoto.

Platinum End riceverà anche una serie animata, in partenza nel 2021 e gestito dallo studio Signal MD.