Platinum End: continuano i rumor sull'anime, svelato un produttore d'eccezione?

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata sono un duo di mangaka molto famosi per aver portato opere come Death Note e Bakuman su Weekly Shonen Jump. Passando dal settimanale alla rivista mensile Jump SQ, nel 2015 hanno proposto un nuovo manga, Platinum End. L'opera è attualmente in corso e non ha ricevuto ancora un anime.

Nelle scorse ore però sono stati scovati alcuni nuovi domini da poco registrati e uno di questi sembra voler indicare proprio un anime per Platinum End. Il manga di Jump SQ sembra avvicinarsi sempre di più alla conclusione e forse è questo il momento che la produzione aspettava per proporre il proprio adattamento.

Dopo la scoperta del link, tanti utenti della rete hanno cercato di saperne di più. Come comunica AnimeNewsNetwork, dietro la registrazione di questo sito sembra esserci Pony Canyon. L'azienda è famosa per il coinvolgimento nella produzione di diversi anime. I nomi più famosi gestiti da Pony Canyon sono L'Attacco dei Giganti 1, 2, 3 e 4, Afro Samurai, Clannad, Fairy Tail, Free, Hunter x Hunter, Ranma 1/2, Sakura Taisen e tanti altri.

L'ufficialità per ora non è arrivata, ma con la Jump Festa 2021 in arrivo il 19 e il 20 dicembre 2020, si potrebbe scoprire di più su cosa bolle in pentola per Platinum End.