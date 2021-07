Platinum End sarà disponibile su Crunchyroll: l'annuncio al Comic Con col trailer

Il manga di Platinum End si è ormai concluso da svariati mesi. L'ultimo manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, autori di due successi importanti come Death Note e Bakuman, ritornerà a proporre però la sua storia in versione animata. È stata infatti annunciata da qualche tempo l'anime di Platinum End.

Il primo trailer di Platinum End è stato distribuito solo da poche settimane e abbiamo così visto Nasse e gli altri angeli accompagnare Mirai Kakehashi e gli altri umani che prenderanno parte al gioco divino. Ovviamente il tutto in giapponese, senza sottotitoli o doppiaggio. Finora non era noto se l'anime sarebbe stato portato all'estero da qualche grosso distributore, ma al San Diego Comic-Con 2021 abbiamo avuto la risposta.

Nelle ultime ore è stato confermato che Crunchyroll proporrà Platinum End nel proprio catalogo a tutto il mondo tranne che in Asia. Data l'affermazione, vuol dire che la piattaforma di streaming porterà Platinum End nel nostro paese e con sottotitoli in italiano. Per l'occasione, il portale ha pubblicato sul proprio canale Youtube anche il trailer di Platinum End con sottotitoli in inglese. I 24 episodi dell'anime saranno disponibili a partire da ottobre 2021 sulla piattaforma arancione e coprirà tutta la storia del manga.